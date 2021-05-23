مركز الأرصاد يتوقع «طقس الاثنين»: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الاثنين، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع المركز، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد الى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الاثنين بالضغط هنا