«الصحة» تنفي إلغاء جرعة كورونا الثانية وتكشف إمكانية تناول لقاحين مختلفين

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال، صحة ما يثار إلغاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، مؤكدًا أنه تم تأجيلها وفقًا للدراسات والتوصيات.

وأوضح متحدث «الصحة»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة مساء الأحد، أنه عند استئناف إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا ستكون من نفس نوع الجرعة الأولى، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات متوفرة بشكل كافٍ في السعودية.وأشار إلى أن وزارة الصحة، تتابع الدراسات حول إمكانية تلقي جرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا، مؤكدًا أنه. حتى الآن ذلك ليس الخيار الأمثل، بل إنه حسب التوصيات ستكون الجرعة الثانية من نفس الجرعة الأولى.

وأكد متحدث «الصحة»، أنه سيتم لاحقا تحديد مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وستصل رسائل بشكل تلقائي للمستفيدين.