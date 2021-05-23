بـ 322 حالة.. مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن منطقة مكة المكرمة تصدرت عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال وذلك بتسجيل 322 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وإجمالًا أعلنت الوزارة عن تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 895 حالة و12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 13 حالة حرجة جديدة بين المصابين ليصل الإجمالي إلى 1344 حالة.

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أنَّ مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).