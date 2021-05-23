أخبار السعودية اليوم.. تعميم رسمي بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.. و«الموارد البشرية» تطلق برنامج نطاقات المطور

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق23 مايو 2021 م منها: تعميم رسمي بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وأمطار رعدية على 4 مناطق غدًا الاثنين، و تنفيذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق بالمدينة المنورة لرفع كفاءة شبكة الطرق.

تعميم رسمي بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تعميمًا لكافة فروع الوزارة ينصّ على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

مركز الأرصاد يتوقع «طقس الاثنين»: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الاثنين، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

إغلاق 57 منشأة وتحرير 501 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11389 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يناقش المبادرات ويستعرض أبرز المنجزات

عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي اجتماعه الرابع افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان والمشرف العام على الادارة العامة للتعاون الدولي رئيس الجانب السعودي الامير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.

4 خطوات للاستفادة من خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى من وزارة العدل

حددت وزارة العدل نحو 4 خطوات للاستفادة من خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى بهدف تسهيل التقاضي على المستفيدين.

تنفيذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق بالمدينة المنورة لرفع كفاءة شبكة الطرق

تنفّذ أمانة المدينة المنورة 10 مشروعات للجسور والأنفاق ضمن مشروعات البنى التحتية الجاري تنفيذها في عدة مواقع, بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.

صيف الباحة.. الدفاع المدني يوجه 3 نصائح للمصطافين

أهاب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بزوار المنطقة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

إغلاق 4 «مقاهي مخالفة» للإجراءات الاحترازية بمكة

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة 4 «مقاهي» تقدم «الشيشة» مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقائية من فيروس «كورونا» ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية.

«الراجحي»: «نطاقات المطور» سيوفر أكثر من 340 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن

أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، أنّ برنامج نطاقات المطور سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات.

أمانة جدة تنفذ 1172 جولة رقابية على الواجهات البحرية

واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال الأسبوع الماضي عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث نفذت الفرق الميدانية حتى يوم أمس 1172 جولة رصدت خلالها 368 مخالفة وأغلقت 45 موقعًا.

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