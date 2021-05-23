«صحة» تبوك تدشن مركزًا جديدًا لتقديم اللقاحات للمستفيدين

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، اليوم مركزاً جديداً لتقديم اللقاحات للمستفيدين وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية وسط مدينة تبوك.

وأوضحت صحة المنطقة أن المركز الجديد يعمل بطاقة 16 عيادة على مدى 12 ساعة باليوم، بالإضافة إلى مراكز اللقاحات العاملة الأخرى المعتمدة للقاح فايزر وهي المركز الرئيسي بمدينة تبوك ومراكز صحي أحياء السليمانية والورود والسعادة، ومركز الفريعة بمحافظة الوجه, مشيرة إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

وأشار إلى أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً من المواطنين والمقيمين وسط تدابير احترازية ووقائية وتنظيمية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

اقرأ أيضًا:

إغلاق 4 «مقاهي مخالفة» للإجراءات الاحترازية بمكة