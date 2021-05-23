الصحة: كبار السن فوق الـ60 عامًا مستثنون من تأجيل جرعة كورونا الثانية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن كبار السن فوق الـ60 عامًا مستثنون من تأجيل الجرعة الثانية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي بشان مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن المناسبات الاجتماعية ما زالت تشكل خطرًا هو المسبب الأكبر لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتجاوز عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة 12.8 مليون جرعة، وفق الإخبارية.

وإجمالًا، أعلنت الوزارة تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 895 حالة و12وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 13 حالة حرجة جديدة بين المصابين ليصل الإجمالي إلى 1344 حالة.

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أنَّ مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).