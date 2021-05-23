25101 مخالفة جديدة لإجراءات كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الفترة من 4 / 10 / 1442هـ حتى 10 / 10 / 1442هـ (25101) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5275)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3123)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1700)، ومنطقة القصيم بـ(1699)، ومنطقة الجوف بـ(1437)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(693)، ومنطقة تبوك بـ(619)، ومنطقة حائل بـ(580) ومنطقة الباحة بـ(430)، ومنطقة عسير بـ(400)، ومنطقة جازان بـ(287) ومنطقة نجران بـ(176). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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