ضبط شاحنات تقوم بنهل الرمال في حفر الباطن

تمكن مراقبو المراعي والغابات بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن من ضبط شاحنات تقوم بنهل الرمال بطريقة مخالفة، في صورة توضح محاولات العبث بمقدرات دوت الخليج. وأكد المهندس عبدالعزيز اليوسف على استمرار حملاته ضد مخالفي نهل الرمال ونقلها بطرق غير نظامية وضرورة التزامهم بالنظام. يذكر أن نهل وسرقة الرمال يهدد سلامة المتنزهين والعابرين لتلك المنطقة وتشويه لطبيعة الأرض.



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