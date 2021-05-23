شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام 83% من مشروع تطوير"سوق الأربعاء " بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة المشاريع ٨٣٪ من مشروعها لتطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة أوجه التشوه البصري، حيث يمثل السوق قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من ٥٠ عاماً، على مساحة إجمالية تقدر بـ ٤٥ ألف متر مربع.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن المشروع يأتي امتداداً لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية "الأسبوعية" وتنظيمها بصورة أمثل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.