شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مقاهي مخالفة للإحترازات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 4 مقاهي لتقديم "الشيشة" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت الأمانة أن المراقبين يقومون بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت والتزامها بالإجراءات الخاصة بتقديم "الشيشة" و "المعسل" ، ومن أبرزها تحصين العاملين واقتصار دخول المقاهي على العملاء المحصنين، ومنع تقديم "الشيشة" في الأماكن المغلقة وأماكن تقديم الطعام.

وأكَّدت الأمانة إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية من أجل بيئة آمنة للجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.