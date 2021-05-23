الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

توضيح مهم من متحدث الصحة حول الجرعة الثانية من اللقاحات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما يتم تداوله حول إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا في السعودية.

موعد الجرعة الثانية

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن ما يحدث الآن هو تأجيل حصول البعض على الجرعة الثانية بهدف إتاحة الحصول على الجرعة الأولى لأكبر عدد وبالتالي رفع مستوى المناعة في المجتمع.

وأشار العبدالعالي أن الدراسات لم تحدد بعد صحة أخذ الجرعتين من لقاحين مختلفين مشددًا على ضرورة أن تكون الجرعتين من ذات اللقاح.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

كشفت أرقام وزارة الصحة عن ارتفاع جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (12.8) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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