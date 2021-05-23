متحدث الصحة مطمئنًا المواطنين: حدث أمر جديد يبشر بالخير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

زف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خبرًا سارًا بشأن المنحى الوبائي في المملكة، قائلًا: “فيما يتعلق بالمؤشرات الوبائية فنلاحظ أن المنحى يشهد ثباتًا يبشر بالخير”.

ثبات يبشر بخير

وأوضح الدكتور العبدالعالي، أن المنحى شهد ارتفاعًا ملحوظًا في بداية العام ثم مر بمرحلة تذبذب ليصل المرحلة الثبات، معقبًا:” هذا الثبات نستبشر فيه خيرًا”.

75 % من الإصابات بسبب مناسبات اجتماعية

وأكد المتحدث الرسمي وجود متابعة ورصد مستمر مطالبًا الجميع بتوخي الحذر واليقظة، معلنًا أن 75 % تقريبًا من الحالة المصابة التي تم رصدها مؤخرًا كانت نتاج مناسبات اجتماعية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبدالعالي قد شدد سابقًا على أهمية الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات، مشيرًا إلى أن الصحة مستمرة في تطبيق الاحترازات حتى نهاية جائحة كورونا، منوهًا أن الحالة المستقرة تعود بفضل الله إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات الوقائية، داعيًا المسافرين إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.

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