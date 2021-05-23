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الداخلية : 25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

الداخلية : 25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

8682 في منطقة الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (كوفيد-19) خلال الفترة من 4 / 10 / 1442هـ حتى 10 / 10 / 1442هـ (25101) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

الداخلية ترصد المخالفات بكافة المناطق

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5275)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3123)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1700)، ومنطقة القصيم بـ(1699)، ومنطقة الجوف بـ(1437)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(693)، ومنطقة تبوك بـ(619)، ومنطقة حائل بـ(580) ومنطقة الباحة بـ(430)، ومنطقة عسير بـ(400)، ومنطقة جازان بـ(287) ومنطقة نجران بـ(176).

التقيد بالتعليمات

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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