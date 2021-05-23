متحدث الصحة : لم يتم رصد حالات مصابة بـ الفطر الأسود في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بمرض الفطر الأسود بين مصابي كورونا في السعودية مجددًا التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوصول إلى المناعة المستهدفة للمجتمع.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن 75 % من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتًا يبشر بالخير.

الصحة تعلن حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن تسجيل (1067) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (895) حالة، كما تم تسجيل (12) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (440914) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (424690) حالة.

جرعات لقاح كورونا

كما كشفت أرقام وزارة الصحة عن ارتفاع جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (12.8) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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