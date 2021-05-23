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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعيد فتح 30 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية تعيد فتح 30 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها
إعادة فتح 1310 مساجد خلال 106 أيام
متابعات الخليج 365 - واس
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات الاحترازية
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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