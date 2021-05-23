شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية ينوه بدور" التجارة " في مراقبة الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ١١٦،٨٢٣ بلاغا و١٢٠،٩٢٩ جولة رقابية على المحلات التجارية

- ١٥،٣٠٦ مخالفة فورية و ٣٣٢ قضية أحيلت للنيابة العامة

- في قطاع القانون التجاري ٤٠ قضية أحيلت للنيابة و٢٧ للجنة النظر و٧٨ للسجل التجاري

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة التجارة في متابعة الأسواق وما يعرض فيها والتأكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات قبل وصوله لمستهلك النهائي ومتابعة منافذ البيع

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد ، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي والذي قدم لسموه تقريراً عن جهود فرع الوزارة ، وأطلع سموه خلال اللقاء على تقرر الأداء التشغيلي لفرع الوزارة.

وأوضح الخالدي بأن فرع الوزارة بقطاعاته الأربعة نفذ الكثير من العمليات شملت في قطاع الأعمال (١٧،٠٦٣) عمليات على نظام ناجز لقطاع الأعمال للسجلات التجارية و (٢،٣٦٠) قرار شركاء معدل و (٢.١١٩)عقد تأسيس الكتروني تمت دراستها و(٤٤٥) جمعية عمومية تم الإشراف علها ومعالجة طلباتها و (١١٣،٣٧٢) عملية صادرة من شهادات المنشأ و(١،٠٢٦) عملية بالوكالات التجارية و(١٧٨) عملية بالمهن الحرة وفي قطاع الشئون الرقابية (١١٦،٨٢٣) بلاغ وارد من مركز البلاغات و(١٢٠،٩٢٩) جولة رقابية على المحلات التجارية و(١٥،٣٠٦) مخالفة فورية و (٣٣٢) قضية أحيلت للنيابة العامة وفي قطاع القانون التجاري (٤٠) قضية أحيلت للنيابة العامة و(٢٧) قضية أحيلت للجنة النظر في مخالفات أحكام لشركات و(٧٨) قضية أحيلت للإدارة العامة للسجل التجاري بالوزارة.

وأضاف الخالدي أما قطاع الخدمات المشتركة تم تدريب (٣٠٩) موظف وموظفة في فروع مكاتب المنطقة لشرقية ونسبة (٩٢٪) وتم عقد عدد (١٦) ورشة عمل زيادة الوعي برؤية المملكة ٢٠٣٠وتم تدريب عدد (٥٢) طالب وطالبة من التدريب التعاوني ضمن مبادرة الوزارة مع الجامعات لتدريب طلابها .