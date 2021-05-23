نائب أمير الشرقية يشيد بدعم القيادة لتحفيز قطاع الأعمال على التوطين

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الدمام - شريف احمد - - انجازات "الموارد البشرية" بالمنطقة تؤكد حجم الجهود المبذولة

- الشرقية تحقق المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في "الأداء المتوازن"

- نسبة التسوية الودية في المنطقة خلال الربع الأول لعام 2020 بلغت 205 %

- عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها فرع الوزارة بلغت 106443 زيارة

أشاد صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله -، لمسارات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها وتدريبها في سبيل إشراكها في سوق العمل، والممكنات والبرامج الموجهة لتحفيز قطاع الأعمال على النمو في التوطين وكذلك ما تقدمه وزارة الموارد البشرية من دعم للتنمية ودعمها للمواطنين المحتاجين للدعم المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوه سموه بجهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والاهتمام بالموارد البشرية وكذلك التنمية مما انعكس أثره على أنشطة الفرع المختلفة في العديد من المجالات وأشار سموه إلى أن تحقيق الفرع للعديد من الانجازات في الفترة الماضية يؤكد حجم الجهود المبذولة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن فهد المقبل والذي قدم لسموه تقريرا عن إنجازات فرع الوزارة ، كما دشن سموه مشروع تدريب منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة على لغة الإشارة لخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع والسعي لتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح المقبل خلال اللقاء أن المنطقة الشرقية حققت المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في بطاقة الأداء المتوازن خلال عام 2020 بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة في التسوية الودية ، كما أن المنطقة الشرقية هي الأقل في نسبة البطالة على مستوى المملكة .

وأضاف المقبل أن عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها فرع الوزارة بلغت 106443 زيارة تفتيشية متنوعة من بينها مخالفات العمل تحت أشعة الشمس حيث بلغت 4485 زيارة وسكن العمال 16750 زيارة ، كما بلغت عدد المخالفات 7533 مخالفات عمل و776 مخالفة عمل تحت الشمس والبروتوكولات الوقائية 373 انذار و272 مخالفة ، كما تجاوز مجموع الخدمات المقدمة للقطاع الخاص اكثر من 20 ألف طلب .

وأكد المقبل أن نسبة التسوية الودية " نسبة الصلح " ونسبة الدعاوي المنتهية في التسوية الودية من إجمالي عدد الدعاوي العمالية الواردة في المنطقة خلال الربع الأول لعام 2020 بلغت 205 % والمستهدف 35 % وفي الربع الثالث بلغت 105 % والمستهدف 40 % وفي الربع الرابع بلغت 143 % والمستهدف 50 %.

وبين المقبل أن لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية حققت 2686 قضية منجزة خلال عام 2020 موزعة على قضايا انتهت بالصلح وأحكام وشطب وتنازل .

كما أشار المقبل لجهود قطاع التنمية والدور الإيوائية لخدمة المستفيدين والنزلاء وتقديم الخدمات لهم .