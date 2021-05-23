شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام بعد إغلاق باب الملك عبدالعزيز وبعض المواقع مؤقتاً لاستكمال المشروعات التطويرية.

وتوفر المسارات الجديدة انسيابية وتنظيم دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وفق الإجراءات الاحترازية, يباشرها 500 موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات.

وتسهم الجهود في تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة في المسجد الحرام ، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة، لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف والمسعى.