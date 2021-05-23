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إغلاق 57 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11389جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت إغلاق 57 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 501 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس " " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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