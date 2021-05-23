شكرا لقرائتكم خبر عن "القاسم" يحصد برونزية الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم جائزة برونزية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2021م الذي أقيم - عن بعد - في تايوان خلال الفترة من 17 - 24 مايو الجاري.

وحصد الطالب القاسم سنقالي من تعليم مكة المكرمة الميدالية البرونزية ضمن مشاركة المنتخب السعودي للفيزياء في المسابقة التي شارك فيها 181 طالباً من 25 دولة.

ورفعت المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم رصيدها من الجوائز التي حققها المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد إلى 9 جوائز، حيث حقق المنتخب السعودي 8 جوائز خلال مشاركاته السابقة في أولمبياد الفيزياء الآسيوي، شملت ميدالية برونزية و 7 شهادات تقدير.

وضم فريق المملكة المشارك 8 طلاب هم: حسام محمد عاشور من تعليم جدة، أحمد نبيل آل مهنا من تعليم الشرقية، وحسين عادل الشماسي من تعليم الشرقية، وجواد بهاء آل سيف من تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي من تعليم مكة المكرمة، وصادق بن عباس العباد من تعليم الرياض، والطالبة لمى عبدالرحمن الأهدل من تعليم جدة، وحسن محمد آل ليل من تعليم الشرقية.