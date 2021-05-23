شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من الرئيس تيودورو أوبيانغ، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.