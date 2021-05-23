هل لقاح سينوفارم معتمد في السعودية ؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة عن وضع لقاح سينوفارم في السعودية مشيرة إلى أنه ليس ضمن اللقاحات المعتمدة.

لقاح سينوفارم

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن مدى اعتماد لقاح سينوفارم الصيني ضمن اللقاحات التي اعتمدتها المملكة.

والمعروف أن لقاح سينوفارم معتمد في بعض الدول العربية مثل الإمارات ومصر التي بدأت في اتخاذ خطوات رسمية لتصنيع اللقاح في مصر وتصديره إلى الدول الإفريقية.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

وكانت وزارة الصحة جددت في وقت سابق التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

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