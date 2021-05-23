نظام نور يواصل تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل نظام نور تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

التسجيل في نظام نور

وكان نظام نور بدأ الأحد الماضي تسجيل من تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانين يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة يوم 1442/10/4هـ فيما سيتم تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.

خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور

الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نور .

. اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم.

اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

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