وضع اللمسات النهائية لمشروع حديقة سما أبها بمساحة 144 ألف م2

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

شكلت حديقة سما أبها بأقواس الورد الملونة وبتصاميمها الفريدة من مكونات الطبيعة نموذجاً فريداً للجمال الذي أشرف على لمساته النهائية أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبكافة تفاصيل هذا المشروع النموذجي الذي يعد من أهم المشاريع الداعمة لتطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها، حيث قام أمين منطقة عسير بزيارته والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الذي تحول إلى موقع جمالي ذي إطلالة جميلة وبمواصفات عالمية مصممة وفق أعلى المعايير والمواصفات ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

تفاصيل المشروع :

من جهته أوضح الدكتور وليد الحميدي أنه تابع بشكل شخصي تفاصيل هذا المشروع الذي قدرت مساحته بإجمالي 144,000م٢مبيناً أن مجموع أطوال الطرق في الموقع قدر بأكثر من 5 كم وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 45 ألف م2 كما تضم 120 جلسة عائلية علاوة على المرافق العامة، والممرات ذات التصاميم الفريدة مغطاة بأجمل أنواع الزهور، كما تم إنشاء سجادة زهور بالموقع تضم 100,000 زهرة.

مبيناً أن مشروع حدائق سما أبها يعد من المشروعات الحيوية التي قامت أمانة منطقة عسير على تنفيذها، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها، ومن أبرز الحدائق جاذبية لافتاً إلى أن الحديقة ستشكل المتنفس الطبيعي والأجمل لأهالي منطقة عسير وزوارها.

إنشاء حدائق حضرية :

مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وإيجاد متنفس كبير للسكان والزائرين، مشدداً على أن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع “سما أبها” أو الحدائق العامة في مدينة أبها عموما؛ لما في ذلك من أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشياً مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني.

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