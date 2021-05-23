الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

استعراض العلاقات الثنائية

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



شارك الخبر