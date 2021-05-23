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شكرا لقرائتكم وزير الموارد البشرية: برنامج نطاقات المطور يوفر 340 ألف وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23
وزير الموارد البشرية: برنامج نطاقات المطور يوفر 340 ألف وظيفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، تدشين برنامج نطاقات المطور.
340 ألف وظيفة
وقال الراجحي، عبر حسابه في “تويتر”: “نستهدف من خلال البرنامج توفير أكثر من (340) ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات”.
تطوير سوق العمل
وتابع وزير الموارد البشرية أن من مزايا البرنامج الرئيسية أيضا أنه يسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
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