وزير الموارد البشرية: برنامج نطاقات المطور يوفر 340 ألف وظيفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، تدشين برنامج نطاقات المطور.

340 ألف وظيفة

وقال الراجحي، عبر حسابه في “تويتر”: “نستهدف من خلال البرنامج توفير أكثر من (340) ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات”.

تطوير سوق العمل

وتابع وزير الموارد البشرية أن من مزايا البرنامج الرئيسية أيضا أنه يسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.