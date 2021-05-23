شكرا لمتابعة خبر عن شروط دخول المصريين المملكة لأداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح مجلس إدارة غرف شركات السياحة في مصر، الشروط التي وضعتها المملكة للموافقة على أداء مناسك الحج لعام 2021.

وقال المجلس أنه “لن يسمح لمن هم دون 18 عاما، أو أكثر من 60 عاما لأداء الحج هذا العام، ولابد من حصول الحاج على جرعتين من لقاح كورونا قبل دخول المملكة بمدة أسبوع”.

وأشار إلى أن “المملكة أجازت لقاح (سينوفارم) الصيني المصرح به في مصر إلى جانب لقاح (أسترازينيكا) البريطاني”.

وأضاف أنه يشترط لأداء مناسك الحج أن يكون الحاج قد أجرى تحليل “PCR” قبل دخول المملكة، بمدة 72 ساعة.

وأكد أنه بعد تحقيق الشروط المبينة سيخضع الحاج إلى العزل الصحي لمدة 3 أيام في السعودية، ويتم إجراء مسحة أخرى يبدأ بعدها الحاج بأداء المناسك.