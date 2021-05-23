نجاح استبدال فقرة عنقية بأخرى اصطناعية في «تخصصي الملك فهد» ببريدة

تمكَّن فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من إجراء عملية جراحية نوعية لمصاب في حادث مروري، حيث تبيَّن بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة وجود كسر مضاعف بالفقرة السابعة في العنق، وهي من أخطر الفقرات بحكم موقعها بين فقرات العنق والصدر تسبَّبت في تنميل وضعف في الأطراف وربما مضاعفاتها تؤدي لشلل رباعي.

وتضمنت العملية استبدال الفقرة العنقية بفقرة اصطناعية وإزالة الفقرة المتأثرة بفقرة أخرى صناعية واستطاع الفريق التغلب على حساسية مكان الجراحة لقربها من الحبل الشوكي والأعصاب المسؤولة عن الحركة.



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