وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بعسير تقدم خدماتها في 3 مواقع

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير خدماتها للرجال في في 3 مواقع، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة في مدينة أبها اليوم، تقديم خدماتها للرجال في جامعة الملك خالد، ويوم غدٍ في مركز طلال بمحافظة بلقرن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز خيبر الجنوب بمحافظة خميس مشيط، وذلك لمدة يومين لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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