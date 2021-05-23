«مركز الحياة الفطرية» يطالب مقتني الحيوانات المفترسة بتسليمها

نصح المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر بن ابراهيم الفالح، جميع من يقتنون حيوانات مفترسة إلى الحيطة والحذر في التعامل معها والتواصل مع المركز لتسليمها، وذلك على خلفية رصد مقطع فيديو لطفلة برفقة حيوان مفترس.

وأضاف «الفالح» لـ «الإخبارية»، إنَّ بعض المفترسات طبيعتها شرسة جدًا، بينما يستهين البعض بذلك، لأنَّ تلك الحيوانات وإن كانت غير مؤذية في سنها الصغير، إلا أنها تنمو بسرعة في غضون فترة من 3 إلى 6 أشهر وتكون شرسة وعدائية.

وتابع: أن التعامل مع تلك الكائنات خطر جدًا ويتطلب محاذير وضوابط عديدة للحماية منها، مشيرًا إلى أنَّ المركز لديه إدارة مختصة لمتابعة كل المخالفات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجهات المعنية لضبط تلك المخالفات.

وحول البلاغات المقدمة بشأن تربية الحيوانات المفترسة، قال «الفالح»، إننا نتلقى أي بلاغ بهذا الشأن ونتواصل مع الجهات المعنية بخصوصها، لأنها مخالفات ضررها ممتد إلى المحيطين بمقتنيها، فضلًا عن أن هروبها من المنازل قد يضر كل سكان الحي، وقد يتحول الأمر إلى «هاجس أمني» لدى سكان الأحياء.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تفاعل مع بلاغ من مواطن حول فيديو وثّق حيوانًا مفترسًا برفقة طفلة، محذرًا من خطورته على باقي الأطفال، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تحويل المخالفة إلى الجهات المختصة.