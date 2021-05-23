المرور يوضح طريقة الاطلاع على صورة المخالفة

أوضح المرور السعودي طريق الاطلاع على صورة المخالفة المرورية المسجلة بحق قائد المركبة.

وقال، إن الاطلاع على صورة المخالفة ممكن، وذلك من خلال اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية بمنصة أبشر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب المرور السعودي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: كيف يمكنني الاطلاع على صورة المخالفة؟.

يُذكر أن المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور تنص على أن «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض».



وبحسب المادة الواحدة والثمانين من ذات النظام، تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

اقرأ أيضًا:

المرور: تنفيذ الإجراءات عبر أبشر مرهون بسداد المخالفات كاملة