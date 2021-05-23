محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على 4 متهمين قتلوا سعوديًا بالقاهرة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 4 متهمين بقتل سعودي بالقاهرة، بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين (رجلين وامرأتين) بالتخطيط لارتكاب جريمتهم بدافع السرقة، وذلك مع سبق الإصرار والترصد، وفق تقارير إعلامية مصرية.

وقالت النيابة العامة المصرية في أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إنَّ المتهمين الأربعة اتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليه «عمدا مع سبق الإصرار والترصد»، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي القتل.

ووفق التحقيقات، توجه المتهمون إلى مسكن المجني عليه ودخلت المتهمتان الثالثة والرابعة إلى مسكنه ثم سهلت إحداهما دخول المتهم الأول والثاني، وتعدوا على المجني عليه بالضرب وشدوا وثاقه لشل مقاومته.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا الأسلحة البيضاء، في تنفيذ جريمتهم فقام المتهم الأول بخنقه بقطعة قماش، وأحدثوا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وسرقوا مبلغًا ماليًا كان بحوزة المجني عليه ومنقولاته.