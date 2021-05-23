المعاش والضمان.. «الموارد البشرية» توضح الشروط النظامية للمستفيدات

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بالشروط والضوابط الاجتماعية لحصول المستفيدات على معاش الضمان والإعانة المالية.

وقالت الوزارة، إنَّه يمكن الاستفادة من معاش الضمان في حال كان عمر المستفيدة 18 سنة فما فوق بشرط أن تكون عزباء، وللتقديم طلب الإعانة المالية، فضلًا الاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة من خلال الرابط التالي اضغط هنا :

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أحد الموطنين: إن أختي لديها تقرير طبي بشأن حالتها وتريد التسجيل في الضمان وسجلت بياناتها في الموقع، لكن هل يمكنها التقديم طريق المعاش الضمان أم عن طريق تقييم الإعاقة لرفعها للمستشفى؟

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