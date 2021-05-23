«الأمن البيئي» يوقف 32 مواطنًا و13 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (45) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (32) مواطنًا و(13) مقيمًا من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (2330) رأسًا من الإبل و(1815) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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