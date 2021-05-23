شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوان المحاسبة" يطوع التقنية والذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام الديوان العام للمحاسبة اليوم، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ندوة بعنوان "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وذلك لبحث سبل الاستفادة من التطور التقني وتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أجهزة القطاع العام، لخدمة الأطراف ذات العلاقة بشكل أفضل وبناء مجتمعات فعالة.

وقال د.حسام العنقري رئيس ‫الديوان العام للمحاسبة ، أن الديوان العام للمحاسبة حقق إنجازات خلال الخمسة أعوام الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتعاون الجهات الحكومية في تأسيس بنية تحتية متكاملة.

‏جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها الديوان العام للمحاسبة بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الندوة السنوية السابعة عشرة تحت عنوان "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".