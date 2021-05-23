الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

السفارة السعودية في المجر تغلق أبوابها غداً لهذا السبب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بودابست، اليوم الأحد، عن إغلاق أبوابها غدًا الاثنين، بالتزامن مع إجازة رسمية في المجر.

استئناف العمل الثلاثاء

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنها تستأنف أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م.

التواصل في الحالات الطارئة

وأشارت سفارة المملكة لدى المكر إلى أنه يمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين.

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