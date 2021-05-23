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شكرا لقرائتكم السفارة السعودية في المجر تغلق أبوابها غداً لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23
وأشارت سفارة المملكة لدى المكر إلى أنه يمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين.
السفارة السعودية في المجر تغلق أبوابها غداً لهذا السبب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بودابست، اليوم الأحد، عن إغلاق أبوابها غدًا الاثنين، بالتزامن مع إجازة رسمية في المجر.
استئناف العمل الثلاثاء
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنها تستأنف أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م.
التواصل في الحالات الطارئة
وأشارت سفارة المملكة لدى المكر إلى أنه يمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين.
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