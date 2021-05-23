شكرا لقرائتكم خبر عن 2259 جولة توعوية لـ"الأمر بالمعروف" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية 2259 جولة توعوية ضمن حملتي "ربِّ اجعل هذا بلدًا آمناً"، و "الخوارج شرار الخلق"، وذلك في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن هذه الجولات التوعية شهدت نشر 3039 مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية، مؤكداً أن هذه المناشط التوعوية تأتي في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله في خدمة الدين والوطن.