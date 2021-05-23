كيف يتصرف شخص محصن خالط زوجته المصابة بـ كورونا؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة، مع استفسار أحد الأشخاص حول مدى حاجته للعزل المنزلي بعد إصابة زوجته بفيروس “كورونا”، علماً بأنه “مُحصن” جرعة أولى ولم تظهر عليه أي أعراض.

مخالطة حالة مؤكدة

وأشارت الوزارة، إلى أنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم ولم يظهر على الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة.

أعراض مُشابهة لكورونا

ولفتت إلى أنه في حال ظهور أعراض مُشابهة لأعراض فيروس “كورونا”، فإنه ينبغي على الشخص المُخالط عزل نفسه وإجراء فحص مخبري، مشددةً على ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية.

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1142) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (1089) حالة، كما تم تسجيل (13) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (439847) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (423795) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر