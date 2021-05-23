تقني الرياض يطلق برامجه المساندة للعام التدريبي الجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم، برامجها المساندة للعام التدريبي 1442 هـ، شملت على البرامج العامة والتخصصية، إضافة إلى البرامج الأساسية للمدربين.

111 برنامجاً تدريبياً موجهاً

وأوضح مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن عدد البرامج بلغ 111 برنامجاً تدريبياً موجهاً لمنسوبي المؤسسة من الكادر الإداري والفني والتدريبي ضمن منطقة الرياض، حيث تمتد خطة البرامج لمدة أسبوعين.

تنفيذ 51 برنامجاً خلال أسبوع

وأشار المقبل إلى أنه سيتم تنفيذ 51 برنامجاً خلال الأسبوع الجاري، فيما تتراوح مدة البرنامج الواحد من 3 إلى 4 أيام، يتاح للملتحق بالبرنامج إجراء عملية التقييم للبرنامج، ومن ثم استصدار شهادة الحضور.

وأبان أنه روعي في تصميم الحقائب التدريبية تحقيق أعلى معايير الجودة من المدربين ذوي الكفاءة من داخل المؤسسة وخارجها، وإعداد خطة للتقييم المستمر بما يضمن رفع مستوى جودة التدريب واكتساب الملتحقين بها المعارف والمهارات التي تساعدهم في أداء أعمالهم بكفاءة عالية.

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