القبض على وافدين لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - حائل

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الأحد، القبض على مخالفين لنظام الإقامة والعمل، لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل بحائل.

متابعة أمنية مستمرة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما (11) عاملة متغيبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (41193) ألف ريال.

الإجراءات النظامية الأولية

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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