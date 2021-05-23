الحصيني يتوقع أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني أجواء معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني ظهور السحب بعضها ممطر على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، ورياح وأتربة.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ،الباحة ، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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