الغاز والتصنيع تحقق 85.2 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تحقيق صافي ربح 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021 بارتفاع 479.5 في المائة عن نفس الربع من 2020.

سبب ارتفاع الأرباح

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بمبلغ 70.5 مليون ريال بشكل رئيسي إلى :

أولا : ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

ثانيا : ارتفاع إيرادات الاستثمارات المتمثلة بشكل رئيسي بما يلي:

– استلام توزيعات أرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية ب 33.8 مليون ريال.

– زيادة إيراد إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية ب 24.1 مليون ريال.

– زيادة إيرادات الاستثمارات في شركات زميلة ب 4.7 مليون ريال.

ارتفاع الأسهم السعودية

وأنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية ( خلال 4 جلسات فقط)، على ارتفاع بالمقارنة بأسبوع ما قبل عطلة عيد الفطر بدعم مباشر من قطاع الاتصالات والبنوك، وسط تراجع السيولة مقارنة بالأسبوع السابق له.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعاَ نسبته 0.17% ، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو / أيار 2021، بما يعادل 17.17 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10,339.85 نقطة، مقابل 10,322.68 بنهاية الأسبوع السابق.

شارك الخبر