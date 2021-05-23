شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: أقرب بدر عملاق في سماء المملكة الأربعاء القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد يوم الأربعاء 26 مايو أقرب بدر عملاق هذا العام 2021 وسوف يتميز بتزامنه مع خسوف كلي للمرة الاولى منذ عامين ونصف إلا أن الخسوف غير مشاهد في العالم العربي لحدوثه نهارا.

إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر الى أقرب نقطة من الأرض.

القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 02:14 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:14 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 357,461 كيلومتر وذلك بعد 9 ساعات و 24 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري اكبر بحوالي 14% واضاءته اكبر بحوالي 30 % من اصغر قمر بدر ( أوج) سيحدث في ديسمبر القادم وهو أقرب قليلاً إلى الأرض بحوالي 157 كيلومتر فقط من البدر العملاق في 26 أبريل 2021.

البدر العملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وسيتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

يعتبر مصطلح البدر العملاق أكثر “جاذبية” من بدر الحضيض وهو في نفس الوقت يعطي انطباع خاطئ لدى الناس بان البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية للعين المجردة، على الرغم من أن الراصدين المتمرسين بإمكانهم اكتشاف الفرق.

البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي .

نظرا لأن تأثير البدر العملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

جدير بالذكر بالنسبة للعام 2021 ، هناك من يعتبر البدور الأربعة في مارس وابريل ومايو ويونيو عملاقة وهناك من يعتبرها البدور الثلاثة في أبريل ومايو ويونيو، ولكن البدور في أبريل ومايو هي الأقرب هذه السنة.