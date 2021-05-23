شكرا لمتابعة خبر عن المسند: هطول أمطار على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقال المسند إنه متوقع اليوم تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية خفيفية على أجزاء من القصيم وشمال الدوادمي.

وأشار إلى أنه متوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة في عسير والباحة ومكة.

وكان المسند قد كشف أن سبب الموجة الحارة هذا العام، وجود مرتفع جوي فوق سطح الأرض بالمملكة، والذي يتسبب في ارتداد الهواء الساخن الحار الذي يصعد إلى الأعلى مرة أخرى للأرض.