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الجوازات تذكر بإمكانیة تجدید الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، مجددا على إمكانیة تجديد جواز السفر دون النظر إلى المدة المتبقیة في صلاحیته، وذلك بالتزامن مع السماح بالسفر إلى الخارج.

وقالت الجوازات أنه يمكن تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحيته عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومن ثم استلامه من إدارة الجوازات أو عن طريق خدمة واصل من البريد السعودي

وجاء تنبيه الجوازات في ظل تسيير المملكة عدد من الرحلات الدولية والسماح للمواطنين بالسفر .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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