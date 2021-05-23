شكرا لمتابعة خبر عن فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية ينفذ جولات ميدانية وتوعوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الفطر المبارك عدداً من الجولات الميدانية والتوعوية كما تضمنت هذه الجولات تفعيل بعض الحملات التوعوية ومنها ( ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) و(الخوارج شرار الخلق ) والتي بلغت أكثر من (2259) جولة توعوية ، و(3039)مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة.

كما تم نشر المحتوى عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والشركات .

كما بلغ عدد الجولات الميدانية لفرع المنطقة الشرقية (2252) جولة ميدانية يتخللها تنبية الناس للصلاة وجولات توعوية .

من جهته أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أنه يتم تنفيذ هذه المناشط بمتابعة وتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند- حفظه الله- فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.