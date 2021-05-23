شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تطلق حملة "جامعة حائل محصنة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أطلقت جامعة حائل حملة تحت شعار(#جامعة حائل محصنة)، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضح الدكتور سعود النايف، وكيل الجامعة، أن هذه الحملة جاءت بتوجيه من معالي رئيس الجامعة بوضع خطة تضمن حصول كافة منسوبي الجامعة وذويهم على لقاح فيروس كورونا، جاء هذا تأكيداً لما أعلنته وزارة التعليم، ومطالبتها بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حرصاً على سلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان العملية التعليمية للعام الدراسي القادم، وتأكيداً لقرار وزارة الداخلية المتضمن عودة التعليم حضوريًّا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب في الجامعات، مع اشتراط التحصين، ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة، الموافق 1 أغسطس 2021 م، بالإضافة لما سبق أن أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة الحصول على لقاح كورونا كوفيد-19، وأنه شرط إلزامي لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات إلى مقر العمل، حيث إن جامعة حائل تعد أحد وأهم روافد المعرفة في المجتمع بشكل عام، ومجتمع منطقة حائل بشكل خاص، وبذلك يكون عليها مسؤولية كبرى في توعية المجتمع، وبالأخص في الأوقات الصعبة، مثل ما نمر به من تأثير جائحة كورونا، وهنا يقع على عاتق الجامعة ومنسوبيها توعية المجتمع بخطر انتشار الفيروس، وبضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس، والتقليل من أعراضه باتخاذ التدابير الوقائية، التي يأتي أخذ اللقاح في مقدمتها، بالإضافة إلي الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تسهم في الوصول إلى المناعة المجتمعية في المجتمع بشكل عام، ومجتمع الجامعة بشكل خاص؛ للحفاظ على الأرواح، وللتقليل من انتقال العدوى وتفشي الفايروس في مرافق الجامعة.

كما أضاف الدكتور النايف أن حملة "جامعة حائل محصنة" تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس في المجتمع، عبر رفع نسبة التحصين في المجتمع بشكل عام، ومجتمع الجامعة بشكل أساسي، لتحقيق نسبة التحصين قبل بداية الفصل الدراسي القادم، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة، مشيراً إلى أن الجامعة حققت نسبة جيدة في التحصين بناء على الإحصائيات، وذلك لما قامت به من إجراءات عززت الحرص على أخذ اللقاح في مجتمع الجامعة، حيث ارتفعت نسبة التحصين بين أعضاء هيئة التدريس إلى (53%)، مشيراً لأهمية تفاعل الجميع من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب مع هذه الحملة، والمبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، سواء من العيادات الجامعية، أو من المراكز التي تقدمها وزارة الصحة، وذلك تمهيداً للوصول إلى المناعة المطلوبة والتي يتم من خلالها العودة للحياة الطبيعة.

وأكد أن الجامعة لن تسمح لغير المحصنين بالدخول إلى مقراتها ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة،منوهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير اللقاحات بشكل مجاني، وتسخيرها لكافة الموارد والإمكانات للوصول إلى النتائج الصحية المرجوة لمحاربة فيروس كورونا.

كما أشاد بمتابعة وجهود معالي رئيس الجامعة ودعمه لهذه الحملة لتحقيق أهدافها، والوصول إلى أن تكون جامعة حائل محصنة بنسبة ١٠٠٪ قبل بداية الفصل الدراسي القادم.