شكرا لمتابعة خبر عن "أجزم والباقي يهون".. حملة من الجمعية الصحية لمكافحة السمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" بمنطقة ذا زون التجاري خلال الفترة من 20-22 / 5 / 2021م فعالية بعنوان ( اجزم والباقي يهون ) والتي تأتي ضمن حملة الجمعية لمكافحة السمنة.

وافتتح الفعالية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذة أريج باهمام وبحضور المدير التنفيذي للجمعية وجانب من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وقد عبرت نائب الرئيس على شكرها الكبير على القائمين في التنظيم وكذلك لمجمع ذا زون الذين ساهموا في تعزيز الشراكة والتعاون لإقامة هذه الفعالية، وشكرت كل من لبى دعوة الحضور من قادة الرأي من أطباء واستشاريين وصناع التأثير والمشاهير الذين لايألون جهدا في إيصال ونشر كل مايفيد المجتمع وخاصة في الجانب التوعوي الصحي.

كما قدمت الفعالية العديد من الأركان ومنها ركن التعريف بالسمنة وأضرارها وكيفية الوقاية منها وركن قياس الوزن وركن العبها صح للسمنة والرياضة والتي تتمثل في إجراء تجربة للبس أوزان ثقيلة والتي تعبر عن الشحوم وما تسببه من مشاكل صحية في الجسم ، وكذلك ركن المجسمات الصحية التوعوية والتي تمكن الزوار من الاطلاع على مستوى الدهون والسكريات في الأطعمة، وكذلك مجسم تصلب الشرايين للتحذير من أخطار السمنة.

كما اوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام الأستاذ ماجد الشمري تضمن الفعالية ولأول مرة فقرة الحوار التفاعلي مع المجسمات الصحية التوعوية ، والتي تمكن الزائر من الحوار مباشرة مع مجسم الأطعمة الصحية والغير صحية والوصول إلى المعلومات القيمة بطريقة جميلة وخاصة لدى الأطفال.

كما اضاف الأستاذ سلمان باهمام مدير ادارة البرامج والمشاريع ان الفعالية شهدت حضور متميز للمتطوعين الصحيين وتفعيلهم وتمكينهم في خدمة المجتمع.

وبمبدأ التميز حرصت الجمعية على قياس رضا المستفيدين في هذه الفعالية وقياس أثر التفاعل والذي سيساهم بحول الله في رفع كفاءة وجودة البرامج المقدمة في المستقبل