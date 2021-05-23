«الغذاء والدواء» تُحذر «مروجي المستحضرات المجهولة» من «المساءلة النظامية»

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذير مروجي المستحضرات مجهولة المصدر بأنهم سيكونون عرضة للمساءلة النظامية.

وأكّدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي موقع «تويتر»، أنها ترصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة وتتابع من يسوقها داخل المملكة.

وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كل من يشارك في ترويج تلك المنتجات داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة من أنه سيكون عُرضة للمساءلة النظامية.

وتباشر الهيئة – وفق نظامها - جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها، ومنها وضع مواصفات قياسية إلزامية للأغذية، والمستحضرات الحيوية الصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، والكواشف المخبرية والتشخيصية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والأجهزة الإلكترونية التي تؤثر على صحة الإنسان والمبيدات.

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