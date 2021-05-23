الجوازات: صلاحية سريان جواز السفر 3 أشهر للدول العربية و6 للأجنبية

حددت المديرية العامة للجوازات المدة المشترطة لصلاحية سريان جواز السفر سواء للدول العربية أو الأجنبية، بعد قرار رفع تعليق السفر للمواطنين.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات: « كم المدة المشترطة لصلاحية سريان الجواز للسفر للإمارات؟ هل هي ٣ أو ٦ أشهر؟ ».

وكانت الجوازات أوضحت : «يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية».

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا ليوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

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